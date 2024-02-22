Море водки и фигуристка в такси: как отмечали золото ОИ хоккеисты России и СССР

Олимпиаду без всяких оговорок можно назвать важнейшим и самым представительным турниром мирового хоккея. В последние 10 лет на главном турнире четырехлетия, правда, не могли собрать всех лучших из-за отказа НХЛ от участия в этом престижном соревновании. Однако каждый хоккеист по-прежнему мечтает стать олимпийским чемпионом.

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В прошлом веке сборная СССР натурально доминировала на Олимпийских играх — в период с 1956 по 1988 годы советская команда выиграла 7 из 9 главных турниров четырехлетия. В 1992 году золото Олимпиады забрала объединенная команда республик бывшего СССР. А сборная России лишь однажды выигрывала этот турнир — в 2018 году. Российские хоккеисты очень редко побеждали на Олимпиаде, но при этом их праздничные гуляния были куда скромнее, чем у советских спортсменов. Портал sport24.ru вспомнил, как это было.

Так, если вернуться в 2018 год, то в чемпионской раздевалке и последующих вечеринках российской сборной было море шампанского, но крепкого алкоголя не наблюдалось. Хотя все хоккеисты были по-настоящему счастливы. Илья Ковальчук делал фото с Сергеем Мозякиным с подписью «А он доехал», тем самым отвечая Зинэтуле Билялетдинову, не взявшего великого снайпера на Олимпиаду в Сочи. Автор золотого гола Кирилл Капризов радовался в раздевалке как ребенок. А Иван Телегин рассказал, что лучшим игроком финального матча команда признала главного тренера — Олега Валерьевича Знарока.

«Сейчас даже не могу вспомнить, что именно происходило перед игрой, но пролетело все как за одну секунду. За музыку у нас Каприз отвечал. Все нам потом предъявляли, что «Ленинград» после игры поставили, и Шнур там матом ругался сильно. Но это его творчество, и из песни слов не выкинешь!», — говорил Илья Ковальчук.

Хоккеисты объединенной команды республик бывшего СССР рассказывали, что для них успех на Олимпиаде 1992 года стал настоящим сюрпризом. СССР развалился, поэтому никто не ждал подвигов от хоккейной команды. Строго говоря, людям в те времена было не до хоккея. Но Быкову, Хомутову и компании удалось подарить стране потрясающий праздник и неожиданно стать олимпийскими чемпионами!

«Видел, что в Пхенчхане ребята пили шампанское. У нас его не было, мы пили водку! Поэтому быстро напились, даже переодеться не успели. Помню, мы после Олимпиады вернулись в Москву, и нам пару выходных дали. Гуляли и отмечали круглые сутки! Я даже в Литву успел съездить, где тоже отпраздновал победу. Но игроки должны понять, что впереди плей-офф и надо продолжать работать и прогрессировать», — рассказывал защитник Дарюс Каспарайтис.