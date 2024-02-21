Овечкин с дублем признан первой звездой игрового дня НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку звёзд игрового дня. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» форвард отметился дублем и отдал результативную передачу.

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Второй звездой дня признан форвард «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3) нападающий оформил дубль и отдал голевой пас.

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) забросил две шайбы.

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Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.