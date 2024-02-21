Бобровский едва не подрался с Брэди Ткачуком

Сегодня, 21 февраля, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 — ОТ).

© Чемпионат.com

В середине третьей двадцатиминутки российский вратарь «пантер» Сергей Борбовский едва не вступил в драку с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком. Между игроками произошла потасовка, которая быстро завершилась.

По итогам эпизода судьи штрафные минуты игрокам не выписали.