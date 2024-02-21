Нападающий «Торпедо» Коваленко: надеюсь, следующий сезон начну в НХЛ

«Чем запомнился регулярный чемпионат? Трудно сказать. Надеюсь, этот сезон для меня будет крайний в КХЛ и следующий начну в НХЛ. Запомнил все мелочи в «Торпедо»: как мы играем, неважно, выиграем или проигрываем, командную атмосферу, кайфую от фанатов, от города», — приводит слова Коваленко Legalbet.