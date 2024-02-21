Названы лучшие вратари текущего сезона КХЛ

«Мне понравился Тимур Билялов из «Ак Барса». Многие говорят про его технику. Но он своей игрой показывает, что он один из лучших в КХЛ. Нравится игра Подъяпольского в «Ладе». За счет него тольяттинцы выиграли много матчей и попали в плей-офф Кубка Гагарина.



Отдельно еще выделю уфимскую пару — Самонова и Ежова. Илья Ежов, когда подменяет Самонова, смотрится очень достойно. Пользуется любым шансом на льду», — заявил Барулин.