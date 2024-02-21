«Салават Юлаев» всухую обыграл «Адмирал»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 3:0.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин, которому ассистировали Данил Алалыкин и Джош Ливо. В середине второго периода удвоил преимущество хозяев Николя Мелош с передачи Евгения Тимкина. Третий гол уфимцев забил Данил Башкиров. Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов записал на свой счёт «сухой» матч.