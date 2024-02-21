«Локомотив» обыграл «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Дворец спорта» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом» . Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Аверин с передачи Даниила Бута. Через пару минут Сергей Андронов с передачи Алексея Береглазова увеличил преимущество ярославцев. «Ак Барс» сократил отставание в счёте под занавес первого периода — отличился Семён Кошелев. «Локомотив» забил гол в раздевалку, благодаря шайбе Максима Берёзкина. Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов во втором периоде забросил вторую шайбу казанцев, на что гости ответили голом Павла Красковского в середине третьего периода.