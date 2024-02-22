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Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив собственное же достижение

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе первого периода гости впереди — 2:0.

Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ
© Чемпионат.com

Автором второй шайбы «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 50-м в нынешнем сезоне. 26-летний форвард стал первым хоккеистом в текущей регулярке НХЛ, кто смог добраться до этой отметки. Ближайший преследователь Мэттьюса в снайперской гонке — нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт — отстаёт теперь уже на 11 точных бросков.

Примечательно, что Остон установил новый рекорд НХЛ, став самым быстрым игроком в лиге, родившимся в США, по скорости достижения 50 шайб в регулярке. Мэттьюсу хватило всего 54 матчей, чтобы достичь этой отметки. Прежнее достижение (62 матча) принадлежало ему же и было установлено два года назад. Также в сезоне-1992/1993 50 голов за 62 матча забил и Кевин Стивенс.

Хоккей
Кевин Стивенс
Сэм Райнхарт
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