Лещук: Овечкин позвал в раздевалку «Вашингтона», я увидел много нового

«Как провёл отпуск в США? Списался с Овечкиным перед игрой «Вашингтона». И он позвал меня в раздевалку, показал, как у них всё устроено. Мне было приятно, что он меня пригласил, и одновременно интересно посмотреть, как у них там. Увидел много нового, чего нет у нас. У нас есть раздевалка и несколько комнат, тогда как там настоящий мини-отель. Для каждого представителя клуба есть своя комната: для доктора, массажистов, у администратора целый склад с вещами. У нас даже на базе, мне кажется, такого склада нет», — приводит слова Игоря Лещука официальный сайт «Динамо».