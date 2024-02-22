Белоусов: смеемся с Панариным, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял

«Сейчас немного сложно общаться, потому что он далеко. Но когда он приезжает, то звонит, мы всегда видимся. Летом он приезжал, мы встречались, болтали. Когда садимся за стол, начинаем вспоминать яркие истории. Например, до сих пор смеёмся, когда вспоминаем, как он «Волгу» у деда угонял.



У него дед жил на первом этаже. Он к нему заходил: «Дед, привет, я возьму у тебя «Волгу», покатаюсь здесь по двору». Разрешил, а тот «Волгу» брал – и всё. На полдня с «Волгой» пропадал. Какие права? Нас даже из-за руля не было видно. Мы так сидели, а по городу менты ездят. Как полицию видели, сразу прятались. Страшно было, ведь всего 15–16 лет», – цитирует Белоусова Metaratings.ru.