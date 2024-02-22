Нападающий «Сибири»: в Челябинске получал 26 тысяч и мог все слить в автоматах

«Я раньше баловался всяким, в автоматы играл. Ставки меня как-то не привлекали вообще. Зато во второй команде «Трактора» на старте карьеры я, как сейчас помню, получал 26 100 рублей. И я ходил по этим автоматам, проигрывал деньги. Мог всё слить. А сейчас неинтересно всё это», – сказал Белоусов в интервью Metaratings.ru.