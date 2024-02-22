«Лада» одержала волевую победу над «Авангардом»

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила омский «Авангард» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Алтыбармакян , Артем Иванюженков и Павел Куликов .

У »Авангарда» отличились Дамир Жафяров и Владимир Ткачев. «Лада» прервала семиматчевую безвыигрышную серию и с 74 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» (91) идет первым. В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл астанинский «Барыс» — 4:1.