«Лада» одержала волевую победу над «Авангардом» и прервала семиматчевую серию поражений в КХЛ
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила омский «Авангард» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Артем Иванюженков и Павел Куликов.
У »Авангарда» отличились Дамир Жафяров и Владимир Ткачев. «Лада» прервала семиматчевую безвыигрышную серию и с 74 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» (91) идет первым. В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл астанинский «Барыс» — 4:1.
У »Автомобилиста» шайбы забросили Алексей Макеев, Максим Осипов, Артем Каштанов и Александр Севостьянов, у »Барыса» — Аркадий Шестаков. Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Жафяров, 6:18 (бол.). Ткачев, 38:12 (бол.). — Алтыбармакян, 45:02. Иванюженков, 52:03. Куликов, 63:23.