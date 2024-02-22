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Экс-глава Международной федерации хоккея захотел возвращения России на турниры

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель захотел возвращения России на мировую арену. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-глава Международной федерации хоккея захотел возвращения России на турниры
© globallookpress.com

Фазель выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на турниры.

«Но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику», — добавил экс-глава IIHF.

14 февраля глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш призвал вернуть сборную России на международные турниры. По его словам, спортсмены не виноваты в ситуации на Украине.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.

Хоккей
Марти Уолш
Рене Фазель
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