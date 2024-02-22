Гусев повторил рекорд Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь» . Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

Таким образом, Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017).

Отметим, что у Гусева, кроме этого матча, будет ещё две встречи для того, чтобы установить новый рекорд лиги. «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА.