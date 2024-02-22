Московское «Динамо» обыграло «Северсталь»

Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда.

«Динамо» с 94 очками возглавило турнирную таблицу Западной конференции, опередив СКА (93). «Северсталь» (80) идет пятой. В следующем матче московский клуб примет владивостокский «Адмирал» 24 февраля, в этот же день «Северсталь» в гостях сыграет со «Спартаком».