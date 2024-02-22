Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и возглавило Западную конференцию КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда.
В составе «бело голубых» шайбы забросили Егор Римашевский, Максим Джиошвили и Никита Гусев, реализовавший буллит. У гостей отличились Давид Думбадзе и Кирилл Пилипенко. Гусев набрал 85 е очко в текущем сезоне и повторил рекорд экс форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Динамо» с 94 очками возглавило турнирную таблицу Западной конференции, опередив СКА (93). «Северсталь» (80) идет пятой. В следующем матче московский клуб примет владивостокский «Адмирал» 24 февраля, в этот же день «Северсталь» в гостях сыграет со «Спартаком».
Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Римашевский, 26:19. Гусев, 40:47 (бул.). Джиошвили, 52:28 (бол.). — Думбадзе, 18:37 (мен.). Пилипенко, 57:56 (бол.).