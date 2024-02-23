Малкин сравнялся с Сундиным по количеству голевых передач в НХЛ

37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) и продвинулся в списке лучших ассистентов в истории лиги.

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На счету Малкина стало 785 голевых передач в 1117 матчах, столько же у легендарного шведского форварда Матса Сундина за 1346 встреч. Евгений вышел на 37-е место по данному показателю в истории лиги. Следующая цель – Петер Штястны (789).