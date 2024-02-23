Щитов заявил, что Овечкин в 38 лет ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин находится в потрясающей форме для своего возраста и ни в чем не уступает молодым хоккеистам, заявил «Матч ТВ» бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов. Овечкин сделал результативный пас в третьем периоде встречи с «Тампой» (5:3), став первым с 2014 года хоккеистом старше 38 лет, сумевшим набрать очки в десяти матчах подряд в НХЛ. — Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Тем более в НХЛ сейчас новое поколение, столько молодых, физически крепких ребят. Овечкин прекрасно следит за своей формой, четко идет к своей цели. Круто, что в 38 лет Александр ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ, — сказал Щитов «Матч ТВ». В нынешнем сезоне 38 летний Овечкин забросил 16 шайб и сделал 26 результативных передач в 52 встречах лиги. Сейчас на счету россиянина 838 голов в матчах регулярного сезона за всю карьеру в НХЛ. Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола.