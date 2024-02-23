На Байкале прошел хоккейный матч с участием олимпийских чемпионов

"Подо мной находится 20 процентов чистой воды на планете Земля, это - главное богатство. Более 100 стран ощущают дефицит пресной воды, поэтому в ближайшее время это будет стратегический ресурс для нашей страны, - сказал Фетисов ТАСС. - И также мы приехали поддержать и послать сообщение всему миру, что это наша жемчужина, которую надо беречь. Акция, чтобы в очередной раз привлечь внимание".