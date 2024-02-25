«Оттава» по буллитам обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ

Сегодня, 25 февараля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершилась со счётом 4:3 в серии буллитов (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

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В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Джош Норрис. Канадский защитник хозяев Тома Шабо сделал 1+1 по системе гол+пас. За «Вегас Голден Найтс» дублем отметился Чандлер Стивенсон, ещё одна шайба и ассист на счету Джонатана Маршессо. Две голевые передачи сделали шведский форвард Вильям Карлссон и канадский защитник Ши Теодор.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, после чего в серии буллитов сильнее оказались игроки «Оттавы».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Форвард гостей Иван Барбашёв закончил матч с показателем полезности -1.

После 55 матчей «Оттава Сенаторз» занимает последнее 14 место в Восточной конференции с 53 очками. «Вегас Голден Найтс» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 71 очко в 58 играх.