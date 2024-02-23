Агент Овечкина: «Саша отдохнул и перезагрузился в паузу. Всё идет по плану»

В десяти последних матчах Овечкин забросил восемь шайб и выполнил шесть передач. В 2018 году российский нападающий установил личный рекорд по числу матчей с набранными очками подряд (14). Тогда Овечкин забросил 17 шайб и сделал 6 результативных передач.