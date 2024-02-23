Агент Овечкина: «Саша отдохнул и перезагрузился в паузу. Всё идет по плану»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продуктивно провел паузу, благодаря чему демонстрирует высокую результативность, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Глеб Чистяков.
В десяти последних матчах Овечкин забросил восемь шайб и выполнил шесть передач. В 2018 году российский нападающий установил личный рекорд по числу матчей с набранными очками подряд (14). Тогда Овечкин забросил 17 шайб и сделал 6 результативных передач.
— Никакого секрета такой длинной серии нет. Была пауза, которую Саша провел продуктивно. Перезагрузился, отдохнул. Все идет по плану, все хорошо, — сказал Чистяков «Матч ТВ».
На счету Овечкина 838 голов в матчах регулярного сезона НХЛ. Рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забил 894 гола.
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Агент Овечкина: «Саша отдохнул и перезагрузился в паузу. Всё идет по плану»