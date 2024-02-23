«Локомотив» в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Локомотив» в гостях обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в овертайме.

У гостей шайбы на счету Рауля Акмальдинова, Георгия Иванова и Мартина Герната. В составе «Нефтехимика» голами отметились Дмитрий Соколов и Григорий Селезнев.

«Локомотив» набрал 93 очка и занимает третью строчку на Западе. «Нефтехимик» с 67 очками идет на девятом месте в Восточной конференции, команда уже лишилась шансов на выход в Кубок Гагарина.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Нефтехимик» на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 25 февраля.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)