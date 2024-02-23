Эстония приостановила лицензии хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»
Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий всех спортсменов, которые принимают участие в "Играх будущего". Об этом сообщает портал Delfi.
"Речь идет о приостановлении лицензий игроков, отправившихся выступать в Россию. Представители Эстонии Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись игроками тартуского клуба "Валк 494". У Кузнецова есть опыт выступления за национальную команду Эстонии", - сказано в заявлении.
В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Игроки сначала соревнуются в киберспортивной версии хоккея, после чего выходят на лед и определяют победителя в реальном матче.
21 февраля в Казани прошла церемония открытия "Игр будущего". Соревнования завершатся 3 марта. На "Игры будущего" приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.