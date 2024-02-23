Эстония приостановила лицензии хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»

Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий всех спортсменов, которые принимают участие в "Играх будущего". Об этом сообщает портал Delfi.

"Речь идет о приостановлении лицензий игроков, отправившихся выступать в Россию. Представители Эстонии Владимир Башкиров , Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись игроками тартуского клуба "Валк 494". У Кузнецова есть опыт выступления за национальную команду Эстонии", - сказано в заявлении.

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Игроки сначала соревнуются в киберспортивной версии хоккея, после чего выходят на лед и определяют победителя в реальном матче.