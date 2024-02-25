Овечкин первым из россиян сыграл 1400 матчей в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 1400 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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В ночь на 25 февраля "Вашингтон" встречался с "Флоридой" и проиграл со счетом 2:3. У победителей отличились Ник Казинс, Картер Верхеги и Густав Форслинг.

В составе столичной команды голы в активе Сонни Милано и Тома Уилсона. Набиравший очки в последних десяти матчах Александр Овечкин на этот раз не смог отметиться результативными баллами.