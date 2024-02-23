СКА обыграл минское "Динамо" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ричи (48). После третьего гола СКА у минского "Динамо" произошла замена вратаря: вместо Алексея Колосова на лед вышел Дилан Фергюсон.

СКА набрал 95 очков после 67 матчей и вернулся на 1-е место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. В заключительном для себя матче регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга 25 февраля примет пекинский "Куньлунь Ред Стар". СКА в общей таблице КХЛ по итогам регулярного чемпионата может обогнать только московское "Динамо". Бело-голубые 24 февраля дома сыграют с владивостокским "Адмиралом", а 26 февраля примут московский ЦСКА.

Минское "Динамо" гарантировало себе 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Белорусская команда после 67 матчей набрала 67 очков. 26 февраля минчане на выезде сыграют с московским "Спартаком".