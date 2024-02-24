Воронков вышел на первое место в НХЛ по голам в большинстве среди новичков

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков вышел на первое место в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве среди новичков.

Воронков поразил ворота "Баффало Сэйрбз" на 13-й минуте первого тайма матча регулярного чемпионата, его ассистентами выступили российские хоккеисты команды Кирилл Марченко и Иван Проворов. Для Воронкова это 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ. Он догнал защитника "Нью-Джерси Дэвилз" Люка Хьюза по этому показателю, на их счету четыре гола в большинстве. По три точных броска на счету форварда "Анахайм Дакс" Лео Карлссона и нападающего "Филадельфии Флайерз" Тайсона Форстера.

Воронков стал вторым хоккеистом в истории "Коламбуса", которому удалось забить как минимум 15 голов в первых 50 матчах за команду. Первым это сделал Марченко, у которого было 20 шайб в первых 50 матчах.