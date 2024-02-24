Нападающий "Миннесоты" Капризов преодолел отметку в 60 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу и преодолел отметку в 60 очков. На счету россиянина теперь 24 шайбы и 26 передач в 50 матчах сезона. Это третий показатель по скорости достижения данной отметки в клубе, ранее Капризов добирался до нее за 45 (сезон-2021/22) и 49 (2022/23) встреч соответственно. Также за 49 игр ее смог преодолеть норвежец Цуккарелло (2021/22).