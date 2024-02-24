«Торпедо» потерпело шестое поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионат КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу армейцев. В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин и Егор Брютов. За хозяев отличился Бобби Линч.
Команда Игоря Ларионова потерпела шестое поражение подряд.
ЦСКА, набрав 75 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (74) идет седьмым.
В заключительных матчах «регулярки» 26 февраля ЦСКА в гостях сыграет против московского «Динамо», «Торпедо» примет тольяттинскую «Ладу».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах группы «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «ЦСКА» (Москва) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Линч, 40:50 (бол.). — Соркин, 29:07. Брютов, 33:23.