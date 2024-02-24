«Торпедо» потерпело шестое поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионат КХЛ.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу армейцев. В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин и Егор Брютов. За хозяев отличился Бобби Линч.