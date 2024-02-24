«Лада» обыграла «Барыс» в гостевом матче КХЛ
Тольяттинская «Лада» победила астанинский «Барыс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча состоялась в столице Казахстана и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Артем Бородкин, Карим Вафин, Сергей Шумаков и Алексей Волгин. У гостей отличился Понтус Оберг.
«Лада» с 76 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, уступая челябинскому «Трактору» (76) по дополнительным показателям. Тольяттинцы уже не упадут ниже в турнирной таблице. «Барыс» (48) проиграл четвертый матч подряд и занимает 12 е место.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Лада» отправится к нижегородскому «Торпедо», а «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь». Обе встречи состоятся 26 февраля.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Оберг, 26:23 (мен.). — Бородкин, 20:52. Вафин, 23:51. Шумаков, 54:17. Волгин, 56:38.