«Лада» обыграла «Барыс» в гостевом матче КХЛ

Встреча состоялась в столице Казахстана и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Артем Бородкин , Карим Вафин, Сергей Шумаков и Алексей Волгин . У гостей отличился Понтус Оберг .

«Лада» с 76 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, уступая челябинскому «Трактору» (76) по дополнительным показателям. Тольяттинцы уже не упадут ниже в турнирной таблице. «Барыс» (48) проиграл четвертый матч подряд и занимает 12 е место.