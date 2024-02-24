«Сибирь» на выезде одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на выезде одержала волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу новосибирцев. На шайбу Александра Шарова гости ответили точными бросками Никиты Короткова и Энди Андреоффа.

«Салават Юлаев» с 88 очками располагается на третьей строчке в Восточной конференции и уже не изменит своего положения в таблице, «Сибирь» (67) поднялась на девятое место.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь», а «Сибирь» отправится к астанинскому «Барысу». Обе встречи состоятся 26 февраля.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах группы «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)