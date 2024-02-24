«Трактор» по буллитам победил «Авангард», дважды отыгравшись по ходу встречи

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В основное время команды победителя выявить не сумели, дважды поразив ворота друг друга. У «Трактора» отличились Илья Карпухин и Виктор Антипин, а в составе «Авангарда» — Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.

Овертайм также завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались игроки «Трактора».