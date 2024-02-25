"Миннесота" обыграла "Сиэтл" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон (5-я минута), Кирилл Капризов (14, 23), Мэтт Болди (22) и Дакота Мермис (27). У проигравших отличились Винс Данн (1) и Мэтти Бенирс (47). Капризов также записал на свой счет результативный пас. Россиянин продлил результативную серию до восьми игр.

"Миннесота" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 62 очка по итогам 58 матчей. "Сиэтл" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками после 57 встреч. В следующем матче "Миннесота" примет "Каролину" 28 февраля. "Сиэтл" днем ранее сыграет дома с "Бостоном".