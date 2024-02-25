Капризов набрал 18 очков в последних восьми матчах "Миннесоты"
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче против "Сиэтла".
Минувшей ночью "Миннесота" в гостях встречалась с "Сиэтлом".
Хозяева открыли счет уже на первой минуте после точного броска защитника Винса Данна.
"Дикари" отыгрались на пятой минуте. Точку в комбинации поставил Маркус Юханссон. А вскоре Кирилл Капризов вывел "Миннесоту" вперед. Во втором периоде "дикари" развили успех. Мэтт Болди, Капризов и Дакота Мермис сделали счет 5:1, а Капризов записал на свой счет еще и голевую передачу.
Хозяева сумели отличиться в третьем периоде благодаря Джордану Эберле, установив окончательный результат - 5:2 в пользу "Миннесоты".
Капризов набирает очки восемь матчей подряд. Он забросил 7 шайб и сделал 11 голевых передач. Всего в сезоне на счету россиянина 26 шайб и 37 голевых передач.