Хохлачев: «Думаю, Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Бывший хоккеист «Бостона» Александр Хохлачев заявил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах, у Овечкина на данный момент 838 голов.

— Следите ли за «Бостоном», ведь вы были в системе клуба?

— Не особо слежу. Иногда хайлайты смотрю.

— Овечкину по силам побить рекорд Гретцки?

— Я думаю, он побьет рекорд, — приводит слова Хохлачева Metaratings.ru.