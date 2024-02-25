Хохлачев: «Думаю, Овечкин побьет рекорд Гретцки»
Бывший хоккеист «Бостона» Александр Хохлачев заявил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах, у Овечкина на данный момент 838 голов.
— Следите ли за «Бостоном», ведь вы были в системе клуба?
— Не особо слежу. Иногда хайлайты смотрю.
— Овечкину по силам побить рекорд Гретцки?
— Я думаю, он побьет рекорд, — приводит слова Хохлачева Metaratings.ru.
Контракт 38 летнего россиянина с «Кэпиталз» действует до лета 2026 года.