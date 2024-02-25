Московское "Динамо" во второй раз стало победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения петербургского СКА от пекинской команды "Куньлунь Ред Стар". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Китая.

"Динамо" после 67 матчей набрало 96 очков. СКА располагается на втором месте, набрав 95 очков. Команда из Санкт-Петербурга провела последний матч в регулярном чемпионате. "Динамо" 26 февраля в заключительной встрече примет московский ЦСКА.

Московское "Динамо" во второй раз выиграло регулярный чемпионат КХЛ и завоевало Кубок континента. Ранее бело-голубые выигрывали трофей в сезоне-2013/14. В первом раунде плей-офф московская команда сыграет с "Динамо" из Минска.

Рекордсменом по количеству побед в регулярных чемпионатах является ЦСКА, который выиграл трофей шесть раз. В прошлом сезоне обладателем титула стал СКА. Петербургская команда в первом раунде плей-офф нынешнего сезона сыграет с московским ЦСКА или нижегородским "Торпедо".

В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 обыграл "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил "Локомотив" (2:0). После этого результата определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. "Автомобилист" сыграет с казанским "Ак Барсом", уфимский "Салават Юлаев" встретится с челябинским "Трактором".