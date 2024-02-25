Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА в матче с «Куньлунем»

«Важная игра для нас, полные трибуны, это дорогого стоит. Соперник сыграл матч жизни, для них это был шанс показать себя, у многих нет контрактов. Они сделали всё возможное, чтобы выиграть. У нас не хватило эмоций, где-то отошли от своей игры. Это хороший урок для нас. “Куньлунь” — хороший спарринг-партнёр перед плей-офф. Они играли в очень быстрый хоккей в канадском стиле. Для нас это лучшая игра с “Куньлунем” в истории. Сегодня не хватило одного гола, но наши ребята отдали всё, что у них есть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.