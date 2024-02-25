Гол и ассистентский хет-трик Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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В составе «молний» отличились Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и Никита Кучеров (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Тайлер Тоффоли.

30-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров за 21 минуту 27 секунд на льду также оформил ассистентский хет-трик, первым в текущем сезоне преодолев отметку в 100 очков. Он завершил игру с показателем полезности «+4».