«Вашингтон» забил два гола за 14 секунд в матче с «Оттавой»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. «Вашингтон» забили два гола за 14 секунд. Это самые быстрые голы подряд, забитые «Кэпиталз» в этом сезоне. Ранее команде удавалось забросить две шайбы за 15 секунд.