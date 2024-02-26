Панарин догнал главного тренера сборной России по голам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал бывшего форварда «Чикаго Блэкхокс» Алексея Жамнова, который стал главным тренером сборной России, по количеству голов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В ночь на 26 февраля Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс забросил шайбу на 15-й минуте первого периода, сделав счет 1:1. Его ассистентом выступил Адам Фокс. Для него эта шайба стала 33-й в текущем регулярном чемпионате.

Всего в НХЛ российский нападающий оформил 249 голов. Такое же количество за свою карьеру оформил Жамнов.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».