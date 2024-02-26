Россиянин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матчей, состоявшихся 25 февраля. Об этом сообщает пресс служба лиги.

30-летний нападающий в гостевом матче с «Нью Джерси Девилз» (4:1) отметился голом и тремя результативными передачами. Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. Кучеров увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ, на счету которого 96 (34+62) очков в 59 играх.