«Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарем

«Савва и его семья – большие герои. Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду. Мы всегда готовы поддержать своих воспитанников, для нас важно, чтобы они чувствовали себя частью семьи «Ак Барса».



Надеемся, этот день станет большим событием для Саввы и поможет ему получить нужный заряд позитивных эмоций для дальнейшего восстановления. Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», — цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.