Журналист рассказал о конфликте Тарасова с игроками сборной СССР перед ЧМ-1954

«Великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов был, конечно, выдумщик огромный, воображение у него было, и у него были идеи, как тренироваться, как играть, и всё такое прочее. Но у него была ещё одна слабость — он был слабенький интриган. В общем, шекспировский Яго по сравнению с ним был король интриги, Анатолий Владимирович — нет.



И вот ситуация сложилась такая, что он замучил игроков. Можете себе представить? Осень 1953 года, в Москве искусственного льда нет, едут в Берлин. Наши приезжали туда, и Тарасов дал указание тренироваться три раза в день.



В общем, назрел конфликт. Анатолий Владимирович обожал систему Станиславского и знал, что движущая сила в драматургии — это конфликт. И вот этот самый конфликт, он его и получил. Между ним и командой. Команда написала большое письмо в Москву, что или вы уберёте Тарасова, или несколько игроков сказали: мы играть с его началом не будем», — цитирует Кукушкина ФХР.