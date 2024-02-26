Экс-глава Международной федерации хоккея страдает из-за России

Экс-глава IIHF Фазель заявил, что Россия очень важна для международных турниров
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что международные соревнования потеряли уровень без российских команд. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».
«Международные соревнования потеряли уровень? Конечно! Вспомните серию 1972 года. Россия очень важна для международных соревнований. Мое сердце страдает», — заявил Фазель.
15 февраля игроки молодежной сборной России направили письмо-обращение в адрес IIHF. В нем они напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.
12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.