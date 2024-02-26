Экс-глава Международной федерации хоккея страдает из-за России

15 февраля игроки молодежной сборной России направили письмо-обращение в адрес IIHF. В нем они напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.