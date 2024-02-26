«Металлург» выйдет на матч с «Авангардом» без девяти игроков основного состава

Напомним, если «Авангард» обыгрывает «Металлург» в основное время, то занимает первое место на Востоке и получает в соперники «Амур», а «Магнитка» — «Ладу». Любой другой исход встречи в Магнитогорске будет означать, что команда Андрея Разина удерживает лидерство в конференции и формирует пары «Магнитка» — «Амур», «Авангард» — «Лада».