Что будет дальше с главными неудачниками КХЛ

Руководство «Сибири» фактически приговорено после громкого провала, а в «Сочи» и «Куньлуне» должны разобраться, зачем это всё вообще нужно.

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29 февраля стартует розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2023/2024. Но, естественно, не все команды КХЛ вступят в борьбу за главный трофей. Для шести клубов нынешний сезон уже был или вот-вот будет завершён после регулярного чемпионата. Подводим итоги и рассказываем о тех, кто досрочно отправится в отпуск.

Запад

«Витязь» (11-е место)

Прошлый сезон ознаменовался для подмосковной команды лучшим выступлением за всю историю клуба в КХЛ. Под руководством Вячеслава Буцаева выступающий в Балашихе «Витязь» завоевал шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего в первом раунде плей-офф дал настоящий бой «Локомотиву». Подмосковная команда даже добилась своей первой победы в кубковом матче КХЛ, а остальные четыре встречи стали сложнейшим испытанием для очевидного фаворита той серии.

Однако после завершения сезона руководство клуба не договорилось с Буцаевым о продлении контракта, что стало точкой отсчёта провального выступления в предстоящем сезоне. Новым главным тренером стал Александр Завьялов, ранее входивший в тренерский штаб Буцаева. Один из самых опытных помощников в КХЛ никогда ранее не занимал пост главного тренера, и дебютный опыт получился неудачным.

Уже в самом начале октября после сокрушительного поражения от ЦСКА (1:9) в «Витязе» последовала тренерская отставка. Причём важно заметить, что инициатором ухода выступил сам Завьялов, признавший, что не справился с новым вызовом. Ему на замену пришёл Дмитрий Рябыкин, под руководством которого игра «Витязя» значительно улучшилась. В отдельных матчах клуб кусал фаворитов, отметившись яркими победами в том числе над «Авангардом», «Локомотивом» и будущим обладателем Кубка Континента московским «Динамо». Но этого было мало, чтобы рассчитывать на плей-офф.

Уже известно, что Рябыкин вряд ли сохранит своё место на следующий сезон. Сам специалист на послематчевой пресс-конференции в Магнитогорск подчеркнул, что «Витязь» не вступал с ним в переговоры о новом контракте и вряд ли планирует это делать. По слухам, одним из главных претендентов на пост главного тренера является Павел Зубов, ныне возглавляющий клуб ВХЛ «Молот».

ХК «Сочи» (10-е место)

В начале регулярного чемпионата ХК «Сочи» являлся едва ли не главной сенсацией нынешнего сезона КХЛ. Команда Дмитрия Кокорева выдала потрясающий старт сезона, успев в 16 матчах набрать 21 очко, тогда как в прошлой регулярке «леопарды» наскребли лишь 32 очка в 68 матчах. Самый южный клуб КХЛ шёл в зоне плей-офф и обыгрывал таких фаворитов, как «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.

Мы чётко знаем момент, когда всё начало рушиться. Подвело тесное «сотрудничество» со СКА. Армейский клуб выменял лидера «Сочи» Борну Рендулича, отдав взамен Марата Хуснутдинова. Именно после этой сделки игра «леопардов» резка померкла. Разумеется, у кризиса «Сочи» были и другие причины – от травм до болезней. Но вполне возможно, что уход Рендулича банально психологически прибил остальных игроков команды, которые в очередной раз осознали, что «Сочи» в первую очередь является придатком клуба с берегов Невы.

И решение спортивных задач в такой ситуации отходит на второй план. О чём вообще тут можно рассуждать, когда вот так просто клуб расстаётся со своей главной звездой в тот момент, когда ещё даже и близко не утрачены шансы на плей-офф? Если вся система управления клубом продолжит работать в прежнем русле, то никакого внятного спортивного результата от «Сочи» ждать не придëтся, так как любой мало-мальски выстреливший игрок команды тут же окажется в стане питерских армейцев.

«Куньлунь Ред Стар» (9-е место)

Главный хедлайнер последних суток в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» после сенсационной победы в Санкт-Петербурге гарантировал себе девятое место в Западной конференции. Накануне «драконы» удивили всю хоккейную общественность, умудрившись нанести поражение СКА, которое лишило команду Романа Ротенберга возможности защитить завоёванный в прошлом сезоне Кубок Континента.

Этот успех стал самым ярким воспоминанием от игры «драконов» в регулярке, но винить китайцев за непопадание в плей-офф точно не приходится. Случился удивительный и необъяснимый казус, очевидно продиктованный какими-то политическими причинами, абсолютно не связанными со спортом. В начале февраля игроки «Ред Стар» должны были принять участие в олимпийской квалификации в составе национальной команды Китая.

Свой последний матч в регулярном чемпионате КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» провёл 4 февраля. Следующая игра у «драконов» была запланирована только на 13 февраля. Такая пауза в чемпионате была предоставлена китайцам ради их участия в олимпийской квалификации. Из-за этого турнира «Куньлунь» на протяжении первой части сезона чаще всего играл спаренные матчи, имел самый напряжённый календарь в лиге, который привёл к большому числу травм, неудачным результатам и тому, что команда потеряла реальные шансы на плей-офф ещё до наступления февраля.

Однако в последний момент руководство Федерации хоккея Китая приняло решение обойтись без игроков «Куньлуня». В итоге укомплектованная исключительно китайцами национальная команда с треском провалила отбор на Игры, а для «Ред Стар» сезон уже был потерян. Хотя собранный состав очевидно позволял бороться за попадание в восьмёрку, что и доказала та же победа над СКА. Теперь главный вопрос заключается в том, что вообще будет происходить с «Куньлунем» дальше. Если его помощь больше не актуальна для китайской национальной команды.

Восток

«Барыс» (11-е место)

На данный момент подопечные Олега Болякина набрали 48 очков в 67 матчах. Текущий сезон официально можно считать худшим в истории «Барыса». Даже при условии победы в заключительном матче сезона клуб из столицы Казахстана обновит собственный антирекорд по количеству очков по итогам регулярки КХЛ. По итогам сезона-2022/2023 столичный клуб также занял последнее место на Востоке, но набрал 61 очко.

Теперь же команда из Астаны умудрилась выступить ещё хуже. И это при том, что «Барыс», как и любой другой иностранный клуб, выступает в КХЛ на льготных условиях и не имеет ограничений на использование легионеров. В межсезонье «Барыс» вернул в свои ряды голкипера Эдди Паскуале, сделав его самым высокооплачиваемым вратарём в лиге. Но игра у Паскуале не пошла, что во многом поспособствовало быстрой отставке Андрея Скабелки. Не получилось выправить ситуацию и у Галыма Мамбеталиева, вследствие чего клуб доигрывал чемпионат под руководством генерального менеджера. Но и этот ход не сработал.

«Сибирь» (10-е место)

Автором самого громкого провала сезона стало руководство «Сибири», допустившее ошибку с нарушением лимита на легионеров. По большому счёту проблемы новосибирской команды начались ещё в межсезонье, когда генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский принял решение не продлевать контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым. И это несмотря на выход в плей-офф.

В «Сибири» приняли решение о смене вектора на красивый хоккей и назначили на пост главного тренера Дэвида Немировски. Но получилось всё крайне неудачно. Не было ни красивого хоккея, ни спортивного результата. В итоге Немировски был уволен, новым наставником стал Сергей Кривокрасов. А дальше случился тот самый роковой форс-мажор.

Выяснилось, что в начале сезона у «Сибири» каким-то чудом в ростере оказался четвёртый легионер, о статусе которого не знали ни главный тренер, ни генеральный директор, ни спортивный директор. Защитник Фёдор Гордеев родился в Омске, но в России до этого сезона не играл. По этому простому правилу он и стал легионером по спортивному гражданству (оно отличается от гражданства обыкновенного).

Эта халатность стоила «Сибири» четырёх очков, которых в итоге и не хватило команде для попадания в плей-офф. По информации многочисленных источников, спортивный директор сибиряков Сергей Климович уже поплатился должностью за грубейшую ошибку, практически наверняка не сохранит своё место и Фастовский, работавший в клубе на протяжении последних 14 сезонов. Если так и произойдёт, то подобный поворот событий можно будет расценить как настоящую революцию.

«Нефтехимик» (9-е место)

Команда из Нижнекамска очень слабо начала нынешний сезон, потерпев семь поражений в восьми матчах. Сильно подвели вратари, не справлявшиеся со своей работой. На старте регулярки нижнекамцы потеряли огромное количество очков, что сыграло с ними злую шутку на финише чемпионата. По ходу сезона Олегу Леонтьеву удалось выправить ситуацию — во многом благодаря голкиперу Филиппу Долганову, который стал находкой для всего чемпионата.