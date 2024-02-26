Флери отреагировал на слухи о возможном уходе из «Миннесоты»

«Я люблю хоккей. Я смотрю, кто что делает. Это будет напряжённая гонка до самого конца. Если бы «Миннесота» была на последних местах конференции, возможно, всё было бы немного по-другому. Но это моя команда. Мы сражаемся вместе, верно? Я горжусь победами с этой командой. Хочу, чтобы мы вышли в плей-офф. Это мой первый приоритет. И я хочу быть здесь и увидеть, как эта команда выйдет в плей-офф», — приводит слова Флёри The Athletic.