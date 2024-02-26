«Металлург» выиграл Восточную конференцию КХЛ

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась победой команды под руководством Андрея Разина со счетом 3:1. В состав победителей на 49-й секунде игры счет открыл 20-летний форвард Никита Гребенкин. Следом шайбу в ворота омской команды забросил 24-летний защитник из Белоруссии Владислав Еременко. На старте третьей двадцатиминутки гости смогли отыграть одну шайбу, отличился 30-летний нападающий Николай Прохоркин. За пять секунд до конца основного времени матча итоговый счет установил Игорь Гераськин.