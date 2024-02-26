Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Шестеркина - третьей

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризов в 4 матчах набрал 12 (6 заброшенных шайб + 6 результативных передач) очков. В матче с "Ванкувером" (10:7), который прошел в ночь на 20 февраля по московскому времени, российский нападающий набрал 6 (3+3) очков.