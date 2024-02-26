«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в заключительной домашней игре перед стартом Кубка Гагарина

Уже ко второй половине первого периода хозяева вели с преимуществом в три шайбы – отличились Дмитрий Юдин, Семён Кошелев и Кирилл Семёнов. Во втором периоде зрителей голов не увидели, а старт третьего остался за игроками «Адмирала», которым удалось дважды поразить ворота Тимура Билялова – по шайбе на счету Дмитрия Завгороднего и Либора Шулака. Однако затем «Ак Барс» вновь вернул комфортное преимущество в две шайбы, благодаря голу Ильи Сафонова в большинстве, установив окончательный счёт в матче – 4:2.