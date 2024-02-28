Овечкин прокомментировал свое новое достижение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение. 38-летний форвард провёл свой 1400-й матч в НХЛ. Овечкин стал лишь 41-м хоккеистом в истории, проведшим не менее 1400 встреч в лиге, а также первым россиянином, добившимся такого достижения. Кроме того, Александр — только 10-й игрок с 1400+ матчами за один клуб.