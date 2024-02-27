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КХЛ назвала игрока с самым сильным броском в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала игрока с самым сильным броском в сезоне-2023/2024 по данным, полученных от спортивной телематики.

КХЛ назвала игрока с самым сильным броском в сезоне-2023/2024
© РИА Новости

Самый сильный бросок в текущем сезоне произвёл защитник «Амура» Кирилл Спиценко, шайба после его броска полетела со скоростью 174,1 км/ч. Скорость больше 169 км/ч показали Андрей Алтыбармакян (169,3, второе место) из «Лады» и Семён Чистяков (169,0, третье место) из «Авангарда».

Накануне, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателем Кубка Континента стало московское «Динамо».

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