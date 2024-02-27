КХЛ назвала игрока с самым сильным броском в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала игрока с самым сильным броском в сезоне-2023/2024 по данным, полученных от спортивной телематики.

Самый сильный бросок в текущем сезоне произвёл защитник «Амура» Кирилл Спиценко, шайба после его броска полетела со скоростью 174,1 км/ч. Скорость больше 169 км/ч показали Андрей Алтыбармакян (169,3, второе место) из «Лады» и Семён Чистяков (169,0, третье место) из «Авангарда».